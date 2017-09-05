Потерпевшие предъявили "тверскому стрелку" иски на крупную сумму

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Потерпевшие по делу обвиняемого в убийстве девяти дачников в Тверской области Сергея Егорова предъявили к нему иски на сумму более 10 миллионов рублей, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Тверского областного суда Нина Туманова.
"Иски поступили практически от всех потерпевших. Большинство из них касается компенсации морального вреда, и два иска о компенсации материального ущерба, то есть возмещения затрат на похороны и погребение. Общая сумма исков – более 10 миллионов рублей", — сказала собеседница.
Туманова также уточнила, что Егоров согласен с предъявленными исками. По ее данным, он заявил, что выплатит деньги, не уточнив, из каких источников. Судьба исков будет определена в день вынесения приговора.
Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.