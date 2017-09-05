Потерпевшие предъявили "тверскому стрелку" иски на крупную сумму

Сергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда

Сергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Потерпевшие по делу обвиняемого в убийстве девяти дачников в Тверской области Сергея Егорова предъявили к нему иски на сумму более 10 миллионов рублей, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Тверского областного суда Нина Туманова.

В Тверском областном суде в среду прошли прения сторон по уголовному делу 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. По информации суда, Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы он признан вменяемым. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

"Иски поступили практически от всех потерпевших. Большинство из них касается компенсации морального вреда, и два иска о компенсации материального ущерба, то есть возмещения затрат на похороны и погребение. Общая сумма исков – более 10 миллионов рублей", — сказала собеседница.

Туманова также уточнила, что Егоров согласен с предъявленными исками. По ее данным, он заявил, что выплатит деньги, не уточнив, из каких источников. Судьба исков будет определена в день вынесения приговора.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.