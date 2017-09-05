Томич получил 25 лет колонии за изнасилование и убийство девочки

НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Томский областной суд приговорил к 25 годам колонии местного жителя за изнасилование и убийство малолетней девочки в декабре 2016 года; от пожизненного заключение его спасло лишь отсутствие рецидива, сообщает суд во вторник.

"Томский областной суд провозгласил обвинительный приговор в отношении 39-летнего жителя поселка Светлый, который в декабре 2016 года совершил тяжкие преступления, незаконно проникнув в чужую квартиру. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проник в квартиру соседей, где в этот момент не было взрослых, а лишь находилась малолетняя девочка. Преступник изнасиловал ее и убил", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, не согласившись с тем, что незаконно проник в квартиру. Однако он признался в изнасиловании и убийстве девочки, но пояснил, что "убивать не хотел".

В итоге суд признал его виновным сразу по трем статьям УК РФ и по совокупности преступлений назначил лишение свободы в максимально возможном размере. Учитывая отсутствие "специального рецидива", пожизненного лишения свободы мужчина не получил.

"Подсудимый приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также по решению суда осужденный должен будет выплатить по гражданским искам потерпевших моральный ущерб в сумме 4 миллионов рублей", — сообщили в суде. Приговор в законную силу пока не вступил.