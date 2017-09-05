Тверской стрелок заявил, что согласен на смертную казнь

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девяти дачников в Тверской области Сергей Егоров во вторник в суде попросил для себя наказание в виде смертной казни; гособвинение запросило для него пожизненное заключение, сообщила РИА Новости представитель суда.

В Тверском областном суде в среду прошли прения сторон по уголовному делу 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. По информации суда, Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы он признан вменяемым. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

"В ходе заседания Егорову неоднократно давали слово, и он говорил о том, что признает вину и раскаивается и готов принять любое наказание, в том числе смертную казнь", — сказала собеседница.

Она отметила, что гособвинение, в свою очередь, попросило у суда пожизненное заключение для Егорова. "При этом с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной срок – в колонии особого режима", — подчеркнула собеседница, добавив, что потерпевшие согласились с позицией прокурора.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.