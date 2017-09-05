Из отрезанных селем районов КБР эвакуировали более 1,2 тысячи человек

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 125 детей, уже вывезено вертолетами из отрезанных селем горных районов Кабардино-Балкарии с начала стихийного бедствия, сообщил РИА Новости во вторник представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Всего эвакуировано 1,22 тысячи человек, среди которых 125 детей, из них 890 туристы и 332 местные жители", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на 13.00 мск вторника, на туристических маршрутах горы Эльбрус находятся 38 групп численностью 210 человек, в том числе 57 иностранных граждан.

К перевозке людей привлечены четыре вертолета, которые выполнили во вторник три рейса, доставив из горных районов 42 человека.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус общей протяженностью более трех километров.

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