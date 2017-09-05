Следователи начали беседовать со школьником, открывшим стрельбу в школе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ученик, устроивший стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, задержан, с ним начали работать следователи, которые выяснят мотивы его поступков, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Подмосковью.

"Несовершеннолетний задержан сотрудниками полиции, с ним уже начали работать следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, во вторник во время урока информатики ученик 9-го класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Власти Ивантеевки опровергли факт гибели человека в результате инцидента. В дежурной службе Ивантеевки РИА Новости рассказали, что ученики пострадали из-за того, что прыгали из окон школы.