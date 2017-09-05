В суде заявили, что Улюкаев обещал "Роснефти" общее покровительство

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Сезон VIP-арестов в России: кампания устрашения или реальная работа? Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев вымогал взятку у главы "Роснефти" Игоря Сечина за оказанное содействия в покупке акций "Башнефти" и обещал компании общее покровительство, говорится в материалах дела.

"Улюкаев вымогал взятку за оказанное содействие в покупке "Роснефтью" акций "Башнефти", а также обещал нефтяной компании общее покровительство", — огласил материалы прокурор.