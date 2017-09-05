В Ивантеевке опровергли гибель человека из-за ЧП со стрельбой в школе

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В подмосковной Ивантеевке опровергли факт гибели человека в результате инцидента в школе, сообщив, что четыре человека пострадали, в том числе и ученики, выпрыгнувшие из окна здания, сообщили РИА Новости в дежурной службе Ивантеевки.

"Четыре человека пострадали: учительница и трое учеников… Погибших нет", — сообщил собеседник агентства, добавив, что ученики пострадали из-за того, что прыгали из окон школы.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что в результате инцидента пострадали четыре человека. По данным правоохранителей, школьник, принесший дымовые шашки в подмосковную школу и выстреливший из пневматического оружия, доставлен в полицию.