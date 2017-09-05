СК занялся делом о ранении двух детей из гранатомета в Северной Осетии

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Следователи в Северной Осетии проводят расследование после ранения двоих детей из найденного ими гранатомета, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее ГУМЧС по республике сообщало, что дети в селении Тарское Пригородного района в Северной Осетии нашли гранатомет и решили выстрелить из него. В результате пострадали девочка и мальчик, оба 2008 года рождения. Они были госпитализированы.

"Материалы уголовного дела, возбужденного по данному факту, были приняты для расследования следственным управлением по Республике Северная Осетия-Алания", — сказала Петренко.