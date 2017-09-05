В Москве очевидцы остановили мужчину, который пытался зарезать отчима

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Москве очевидцы остановили мужчину, который в ходе конфликта пытался зарезать своего отчима; подозреваемый задержан, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам Ивановой, подозреваемый часто конфликтовал со своим отчимом. "По версии следствия, днем 3 сентября рядом с домом на улице Черняховского между 26-летним мужчиной и его 48-летним отчимом произошел очередной конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес родственнику множественные колото-резаные ранения ножом", — рассказала собеседница агентства.

Иванова отметила, что очевидцы произошедшего остановили обвиняемого, после чего он скрылся. Пострадавший был госпитализирован и в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Подозреваемый мужчина был установлен и задержан в тот же день, в ходе допроса он признал свою вину.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, добавила Иванова.