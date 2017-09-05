Суд допросит одного свидетеля обвинения по делу Улюкаева

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник планирует допросить одного свидетеля обвинения по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Секретарь суда объявила, что на процесс явился один свидетель.

Самый ожидаемый свидетель — глава "Роснефти" Игорь Сечин — накануне сообщил, что пока не получал повестки на процесс и во вторник в суде не появится.

По данным защиты экс-министра, гособвинение заявило список с 30 свидетелями, среди которых Сечин, а также генерал ФСБ Олег Феоктистов, ранее работавший в службе безопасности "Роснефти. Улюкаев считает, что именно они организовали провокацию взятки.

На предыдущем заседании суд заслушал показания первых двух свидетелей обвинения — топ-менеджера нефтяной компании Андрея Баранова и директора департамента МЭР Оксаны Тарасенко. Оба свидетеля сочли поведение Улюкаева при покупке госпакета "Башнефти" странным и непоследовательным. Их удивило, что бывший тогда главой МЭР Улюкаев то выступал против участия "Роснефти" в этой сделке, то не видел для этого препятствий.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка являлась благодарностью за ранее выданное министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

На рассмотрении дела Улюкаева в Замоскворецком суде Москвы прокурор заявил, что экс-министр потребовал взятку в 2 миллиона долларов лично у Сечина, находясь в командировке на саммите стран БРИКС, при этом угрожал отрицательными отзывами на сделки "Роснефти" в случае отказа заплатить взятку.