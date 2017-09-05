В Иркутске кадетский корпус закрыли на санобработку

ИРКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Воспитанники Иркутского кадетского корпуса с 5 сентября будут учиться на базе оздоровительно-образовательного центра "Галактика", сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя министра образования Иркутской области Максима Парфёнова.

Ранее сообщалось, что кадеты в Иркутске массово пострадали от кишечной инфекции. В субботу в больницу были доставлены 19 подростков. В кадетском корпусе проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

"В настоящее время в образовательном учреждении 91 кадет. Все они, а также воспитатели и преподаватели кадетского корпуса с 5 сентября переведены в оздоровительно-образовательный центр "Галактика", в котором созданы условия для обучения и круглосуточного пребывания детей", сказал Максим Парфёнов.

Новых случаев заболевания в кадетском корпусе не выявлено. У 18 подростков, которые находятся в больнице, анализы на вирусные кишечные инфекции дали отрицательный результат, у одного обнаружен астровирус. Окончательные выводы о причинах заболевания сотрудники Роспотребнадзора смогут сделать после того, как получат результаты всех лабораторных исследований.