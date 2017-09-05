Суд арестовал мэра сахалинского города, подозреваемого во взятке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен – РИА Новости. Мэр Корсаковского городского округа Сахалинской области Александр Рудаков, которого подозревают в получении взятки, арестован на два месяца, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

"Суд принял решение поместить чиновника в СИЗО на два месяца", — сообщил собеседник агентства.

Рудаков был задержан оперативниками управления ФСБ России по Сахалинской области в минувшее воскресенье на улице в Корсакове. По версии следствия, он получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью 500 тысяч рублей, что является частью 7-миллионной взятки за общее покровительство при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров с администрацией округа.

В понедельник следственные органы возбудили в отношении Рудакова уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.