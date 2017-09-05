Омич получил 19 лет за убийство женщин, которых он заподозрил в краже

НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Омский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима 31-летнего жителя Омска за убийство двух малознакомых женщин из местного бара, которых он заподозрил в краже, сообщает во вторник прокуратура региона.

"Омский областной суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с него более 2 миллионов рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда и материального ущерба матерям погибших женщин", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ночью 1 апреля мужчина в местном баре "Доски" познакомился с двумя 33-летними женщинами, с которыми позже на такси приехал к себе домой. Прокуратура отмечает, что утром хозяин квартиры заподозрил женщин в краже 17 тысяч рублей, двух обручальных колец и цепочки с крестом. Он попросил их вернуть вещи.

"Получив отказ, он нанес многочисленные удары по голове женщин, после чего задушил их. С целью сокрытия совершенного преступления мужчина совместно со своим отцом вынес из своей квартиры тела погибших, на автомобиле перевез их в гараж, принадлежащий родственнику, у дома в поселке Птицефабрика Омска, где закопал", — сообщили в прокуратуре.

В свою очередь следственное управление СК РФ по региону сообщает, что о пропаже женщин, имевших на иждивении малолетних детей, в полицию заявили родственники. По "горячим следам" был установлен автомобиль, на котором уехали из бара женщины и подозреваемый, а также место жительства мужчины, который на допросе у следователя сознался и показал место, где спрятал тела женщин. В прокуратуре отметили, что мужчина настаивал на том, что не собирался никого убивать, а лишь хотел забрать свои вещи.

Приговор пока не вступил в силу.