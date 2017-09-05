МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Отряд ликвидации последствий и чрезвычайных ситуаций 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), расположенной на Северном Кавказе, обеспечил проезд тяжелой инженерной техники к месту ликвидации последствий схода селя в Кабардино-Балкарии, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. В понедельник оно было восстановлено. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего. Селем были повреждены несколько участков дорожного полотна федеральной автодороги А-158 "Прохладный – Баксан – Эльбрус" общей протяженностью более трех километров.

"Наведенный мост обеспечил продвижение более 20 единиц тяжелой инженерной техники и рабочих к месту проведения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению федеральной дороги Прохладный-Азау", — сказал Астафьев.

Он уточнил, что к работам по ликвидации последствий схода селя привлечены около 20 военнослужащих, задействованы около 10 единиц специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-2, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М, бронированный танковый мостоукладчик МТУ-20 и другая специализированная техника инженерных войск.

По словам Астафьева, во вторник военнослужащие инженерного подразделения проведут разведку затора по руслу реки Баксан, оборудуют подъезды к месту проведения работ. Инженеры также оборудуют маршрут перехода реки по сели и проведут взрывные работы.

Представитель ЮВО также отметил, что в случае необходимости общевойсковое объединение может нарастить технические возможности и доставить в зону бедствия дополнительные переправочные средства и специализированную инженерную технику.