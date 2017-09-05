Тайфун "Санву" причинил Северо-Курильску ущерб в десятки миллионов рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен — РИА Новости. Тайфун "Санву", который обрушился в понедельник на город Северо-Курильск, расположенный на острове Парамушир, причинил ущерб в десятки миллионов рублей, сообщил РИА Новости вице-мэр города Александр Овсянников.

"Ущерб еще подсчитывается, но пока я могу сказать, что это несколько десятков миллионов рублей", — сказал Овсянников.

В Северо-Курильске подтоплено больше десятка подвалов, три моста повреждены вышедшей из берегов рекой. По городу накануне потоки воды смывали автомобили.

По словам вице-мэра, в районе введен режим чрезвычайной ситуации, спасатели уже приступили к откачке воды, уборке мусора и ликвидации последствий.

В Сахалинском гидрометеоцентре сообщили, что за прошедшие сутки в Северо-Курильске выпало 130 миллиметров осадков, это 86% от месячной нормы. Порывы ветра достигали ураганных значений — 33 метра в секунду. В настоящее время на Парамушире погода хорошая.