Три рыбака попали на необитаемый остров в Белом море и питались чайками

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Спасатели нашли трех рыбаков, которые из-за шторма на десять дней застряли на необитаемом острове в Белом море. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Архангельской области.
Мобильные телефоны во время шторма промокли и перестали работать, к тому же сотовой связи на Седловатом нет. Корабли между необитаемыми островами ходят редко, а дома мужчин ждали не раньше 27 августа.
"Поэтому пленники острова приготовились к долгой и серьезной борьбе за выживание", — говорится в сообщении МЧС.
Мужчины развели в нескольких местах сигнальные костры, в надежде что на дым обратят внимание проходящие мимо суда. Отправившиеся на поиск пропавших спасатели заметили сигнал. В МЧС сообщили, что спасатели вовремя подоспели на помощь, так как мужчины, проведя на острове 10 дней, уже собирались вернуться на домой самодельном плоте.
О самочувствии спасенных ничего не сообщается.