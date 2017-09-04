Три рыбака попали на необитаемый остров в Белом море и питались чайками

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Спасатели нашли трех рыбаков, которые из-за шторма на десять дней застряли на необитаемом острове в Белом море. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Архангельской области.

Трое жителей поселка Малошуйка отправились на рыбалку в Белое море еще 24 августа. Они планировали добраться до островов Хедостров и Кондостров в Онежской губе. Тем не менее, уже в первый день путешествия рыбаки попали в шторм — их лодка начала разваливаться и набирать воду, и им пришлось экстренно высадиться на ближайший необитаемый остров Седловатый.

Мобильные телефоны во время шторма промокли и перестали работать, к тому же сотовой связи на Седловатом нет. Корабли между необитаемыми островами ходят редко, а дома мужчин ждали не раньше 27 августа.

"Поэтому пленники острова приготовились к долгой и серьезной борьбе за выживание", — говорится в сообщении МЧС.

У рыбаков был с собой запас еды, которого хватило бы на пять дней, но они приняли решение сэкономить большую часть провизии для возможного перехода по морю. На острове рыбаки собирали ягоды и ловили рыбу, брали пресную воду из ручья. Рыба на такой глубине ловилась плохо, и им пришлось поймать и съесть несколько чаек.

Мужчины развели в нескольких местах сигнальные костры, в надежде что на дым обратят внимание проходящие мимо суда. Отправившиеся на поиск пропавших спасатели заметили сигнал. В МЧС сообщили, что спасатели вовремя подоспели на помощь, так как мужчины, проведя на острове 10 дней, уже собирались вернуться на домой самодельном плоте.

О самочувствии спасенных ничего не сообщается.