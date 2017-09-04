Шесть лет без футбола: в России ужесточают наказания для хулиганов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Иван Воронцов. Тушинский районный суд Москвы запретил посещать в течение шести лет спортивные мероприятия мужчине, который использовал пиротехнику на одном из матчей чемпионата России по футболу. Также ему назначено наказание в виде административного ареста на 14 суток.

В МВД в этой связи заявили, что принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и противодействия противоправным действиям футбольных фанатов, в том числе в период проведения международных соревнований. "На сайте МВД России в открытом доступе публикуется список лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий", — отметили в ведомстве.

На данный момент в черном списке 340 человек. За шесть месяцев этого года правоохранители выявили 980 административных правонарушений во время футбольных матчей, в том числе 777 подпадающих под статью 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Идея об ужесточении наказания за такие правонарушения озвучивалась еще в 2016 году. Помимо подготовки к предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу, учитывались и инциденты с участием болельщиков, которые произошли во время континентального первенства во Франции в июне 2016 года. Тогда в результате стычки английских и российских фанатов в Марселе пострадали несколько десятков человек. Местная полиция задержала нескольких россиян, трое получили тюремные сроки от полутора до трех лет.

В ноябре прошлого года правительственная комиссия одобрила ряд поправок к кодексу об административных правонарушениях. Так, были введены штрафы до 20 тысяч рублей, возможность наложения административного ареста до 15 суток и отстранение от посещения спортивных мероприятий на срок до шести лет.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ, который ужесточил административную ответственность для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований.

Самих фанатов об изменениях в законодательстве проинформировали в первую очередь. "Известно, что с каждым месяцем принимаемые меры по отношению к болельщикам будут ужесточаться, об этом говорили давно, — рассказывает Андрей, один из лидеров российского фанклуба "Спартак" Москва. — Все ведущие фанатские организации "Спартака" в курсе этого. У нас постоянно проходят встречи с представителями МВД. Сначала говорили, что за пиротехнику на стадионе будет взиматься штраф около 20 тысяч рублей, затем начнутся аресты на несколько суток — и так по нарастающей к началу чемпионата мира".

Представитель фанатского движения говорит, что в целом понимает мотивы ужесточения наказания за хулиганство: "Например, отец хочет сходить с ребенком на футбол, но не может себе позволить дорогие билеты и поэтому приобретает билеты на сектор, находящийся рядом с фанатским. Из-за пиротехники и дыма ребенок может начать задыхаться. Разумеется, это плохо и все это понимают. Бывали и случаи, когда осколок петарды травмировал болельщиков, известна история и с голкипером Антоном Шуниным, который получил химический ожог".

Однако, как отмечает Андрей, подобных случаев в последнюю пару лет практически не было. Сами фанаты, чьи сектора находятся за воротами, согласны с использованием пиротехники. Имеются договоренности с клубами о том, что пиротехнику следует не выбрасывать на поле, а дать ей догореть и бросить себе под ноги.

"Для многих людей советской закалки пиротехника — строгое табу, мол, "в наше время и без нее ходили на стадионы". Сейчас главное, чтобы МВД не перегибало палку: надо продолжать проводить подобные встречи, беседы, а не устраивать показательную порку", — добавил Андрей.

Президент также подписал 26 июля федеральный закон о ратификации конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей. Согласно конвенции, подписавшие документ страны обязуются накладывать запрет на посещение матчей правонарушителями. Ограничения распространяются на матчи как в стране, в которой были нарушены правила поведения, так и на территории других стран.