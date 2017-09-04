Суд арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта на 1 сентября

Задержанный по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области на 1 сентября

Задержанный по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области на 1 сентября

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заключил под стражу до 2 ноября второго фигуранта дела о подготовке терактов в столице 1 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Суд избрал в отношении подозреваемого Диловаршо Шарипова меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 ноября", — сказала пресс-секретарь.

Первого подозреваемого по делу — Муродбека Кодирова — арестовал Мещанский суд Москвы по ходатайству ФСБ в пятницу. Кодиров в суде признал вину. Он также сообщил, что является уроженцем Узбекистана, у него есть жена и ребенок, в Москве находится с 10 марта. По данным следствия, Кодиров получил указание на теракт от эмиссаров группировки "Исламское государство*", находящихся в Сирии.

ФСБ 31 августа сообщила о задержании двух членов ИГ* — выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября. Один из задержанных, следует из сообщения ФСБ, планировал совершить нападения на граждан с использованием холодного оружия. Он разместил в интернете видеообращение к членам ИГ*, в котором дал "клятву верности террористам". В его телефоне были обнаружены контакты с вербовщиками ИГ* и инструкции по планируемому преступлению.

Второй задержанный, который также является членом ИГ*, планировал стать смертником и взорвать себя в толпе. По месту его жительства обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления. Отмечается, что он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв.

*Террористическая организация, запрещенная в России