Суд арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта на 1 сентября

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заключил под стражу до 2 ноября второго фигуранта дела о подготовке терактов в столице 1 сентября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
"Суд избрал в отношении подозреваемого Диловаршо Шарипова меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 ноября", — сказала пресс-секретарь.
ФСБ 31 августа сообщила о задержании двух членов ИГ* — выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября. Один из задержанных, следует из сообщения ФСБ, планировал совершить нападения на граждан с использованием холодного оружия. Он разместил в интернете видеообращение к членам ИГ*, в котором дал "клятву верности террористам". В его телефоне были обнаружены контакты с вербовщиками ИГ* и инструкции по планируемому преступлению.
*Террористическая организация, запрещенная в России