МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным наложение на Алексея Навального штрафа в 300 тысяч рублей за нарушение в организации массовой раздачи листовок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение Симоновского суда оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — сказал судья.
Ранее Симоновский суд Москвы признал Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ "повторное нарушение порядка организации митинга" за массовую акцию, в ходе которой граждане 8 и 9 июля раздавали агитационные листовки.
По такой же статье суд оштрафовал соратника Навального Леонида Волкова на 300 тысяч рублей и лидера столичного отделения незарегистрированной Партии прогресса Николая Ляскина на 250 тысяч рублей.
Навальный, уже будучи осужденным, неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности, за призывы к несанкционированной акции и неповиновение полицейским. Последний административный арест Навальный отбывал за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.