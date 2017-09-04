Суд признал законным штраф Навальному за нарушение в организации акции

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным наложение на Алексея Навального штрафа в 300 тысяч рублей за нарушение в организации массовой раздачи листовок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Симоновского суда оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — сказал судья.

Адвокат Вадим Кобзев в своей жалобе указал, что судом первой инстанции не установлено, каким образом именно Навальный организовал акцию, именуемую "агитационная суббота".

Ранее Симоновский суд Москвы признал Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ "повторное нарушение порядка организации митинга" за массовую акцию, в ходе которой граждане 8 и 9 июля раздавали агитационные листовки.

По такой же статье суд оштрафовал соратника Навального Леонида Волкова на 300 тысяч рублей и лидера столичного отделения незарегистрированной Партии прогресса Николая Ляскина на 250 тысяч рублей.

Навальный, уже будучи осужденным, неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности, за призывы к несанкционированной акции и неповиновение полицейским. Последний административный арест Навальный отбывал за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.