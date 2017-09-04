В Самарской области следователи провели обыски в двух министерствах

САМАРА, 4 сен — РИА Новости. Следователи провели обыски в министерствах спорта и образования Самарской области по делу о взятке в гимназии, сообщили РИА Новости в СУСК по Самарской области.

"Сегодня в Минспорта и Минобрнауки Самарской области были проведены обыски в рамках расследования уголовного дела о взятке в одной из самарских гимназий", — сообщили в следственном управлении по региону.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовно дело в отношении директора гимназии №1 в Самаре уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки". По версии следствия, в июне руководитель образовательного учреждения в служебном кабинете получила взятку в размере 600 тысяч рублей.

Как отмечают в СК, за эти деньги директор должна была зачислить двух детей взяткодателя в четвертый класс гимназии. Затем, по данным следствия, женщина получила оставшуюся часть взятки в сумме 200 тысяч рублей. Директор была задержана с поличным. Сейчас обвиняемая находится под арестом.