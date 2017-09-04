На Алтае пятилетнего ребенка насмерть придавило бревном в парке

БАРНАУЛ, 4 сен — РИА Новости. Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребенка, которого насмерть придавило бревно в парке, сообщает в понедельник СК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, ЧП произошло 3 сентября во время игры на площадке для отдыха недалеко от села Чистоозерка Завьяловского района.

"Бревно, установленное вертикально, упало на пятилетнего мальчика, оставленного без должного внимания со стороны взрослых. В результате полученной травмы грудной клетки и живота через непродолжительное время мальчик скончался в районной больнице", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ. Максимальная санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.