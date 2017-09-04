В Эльбрусском районе КБР восстановили газоснабжение, нарушенное из-за селя

ПЯТИГОРСК, 4 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Специалисты восстановили газоснабжение в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, прерванное из-за селя, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Поврежденный магистральный газопровод в зоне ЧС Эльбрусского района Кабардино-Балкарии полностью восстановлен. Газ начал поступать в дома местных жителей и социальные учреждения", — говорится в сообщении.
В настоящее время обеспечивается устойчивая подача электроэнергии, воды и газа, добавили в пресс-службе.