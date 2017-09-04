В Эльбрусском районе КБР восстановили газоснабжение, нарушенное из-за селя

Спасатели-пиротехники Центра Лидер МЧС Росси расчищают русло реки Баксан в Кабардино-Балкарии для скорейшего восстановления разрушенной сходом сели дороги. 4 сентября 2017

Спасатели-пиротехники Центра Лидер МЧС Росси расчищают русло реки Баксан в Кабардино-Балкарии для скорейшего восстановления разрушенной сходом сели дороги. 4 сентября 2017

ПЯТИГОРСК, 4 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Специалисты восстановили газоснабжение в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, прерванное из-за селя, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов района.

"Поврежденный магистральный газопровод в зоне ЧС Эльбрусского района Кабардино-Балкарии полностью восстановлен. Газ начал поступать в дома местных жителей и социальные учреждения", — говорится в сообщении.

В настоящее время обеспечивается устойчивая подача электроэнергии, воды и газа, добавили в пресс-службе.

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