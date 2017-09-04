ТЦ заплатит не увидевшей стекло жительнице Костромы за перелом носа

ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. Суд взыскал с торгового центра в Костроме компенсацию морального вреда и возмещение расходов на лечение местной жительницы, которая не увидела стеклянную перегородку и получила перелом носа со смещением, сообщает в понедельник прокуратура региона.

"Суд в Костроме с участием представителя прокуратуры города вынес решение по иску жительницы Костромы о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба в связи с получением травмы в помещении торгового центра", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 28 октября 2016 года в торговом центре Костромы женщина получила перелом в области хрящевой части носа со смещением в результате "столкновения со стеклянной перегородкой, отделявшей помещение с банкоматами от основного торгового зала".

В соответствии с действующим законодательством, собственник несет ответственность за содержание принадлежащего ему имущества. В данном случае, как отмечает прокуратура, торговый центр был обязан установить опознавательные знаки на стеклянные двери и витрины торгового центра.

"Суд удовлетворил исковые требования истца — взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 12 тысяч рублей и материальный ущерб в части возмещения расходов на лечение и оказания юридических услуг в размере свыше 5 тысяч рублей", — информирует надзорное ведомство.