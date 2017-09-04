МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ан-2 в Подмосковье

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самолета Ан-2 в Подмосковье, где погибли два человека, сообщает комитет в понедельник.

Ранее сообщалось о гибели двух человек при крушении Ан-2 в Балашихинском районе Подмосковья.

"В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

В воскресенье представить СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело после крушения самолета, за ходом его расследования будет следить центральный аппарат СК. Как полагает следствие, второго сентября в Балашихинском районе при проведении мероприятия, посвященного 70-летию первого полета самолета Ан, потерпел крушение самолет Ан-2. На борту самолета находилось два человека, которые погибли.

В рамках расследования был произведен осмотр и облет места происшествия, изъяты фрагменты самолета, допрошены очевидцы крушения. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, отмечали в ведомстве.