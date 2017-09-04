В Пензенской области мужчина ранил девочку, пытаясь застрелить ее собаку

САРАТОВ, 4 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Неизвестный ранил из ружья 17-летнюю девочку в Пензенской области, выстрелив в ее собаку, сообщило в понедельник региональное управление СК России.

Инцидент произошел вечером 31 августа в окрестностях села Вышелей Городищенского района, где девушка гуляла с матерью и собакой.

"В это время проезжавшая мимо машина остановилась, из нее вышел неизвестный и выстрелил, по предварительным данным, из ружья в условиях… темноты в сторону собаки, бегущей к девушке. В результате несовершеннолетней по неосторожности причинено огнестрельное ранение правого предплечья, теменной области", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что затем злоумышленник скрылся с места происшествия.

Девочка госпитализирована, а правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.