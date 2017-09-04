МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Водитель врезавшегося в екатеринбургский кинотеатр автомобиля начал давать показания, сообщается на сайте регионального управления СКР.

"К настоящему времени установить причины и мотивы совершенного им деяния не удается, так как задержанный дает путанные и не вполне адекватные показания", — говорится в сообщении.

Утром в понедельник в кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге врезался автомобиль УАЗ, после чего здание загорелось. Подозреваемого увезли в больницу с ожогами рук.

Задержанный – 39-летний житель города Ирбита Денис М. – состоит на учете в психиатрическом учреждении. Решается вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы для установления его вменяемости.