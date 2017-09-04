Суд разрешил Серебренникову гулять, но оставил его без поддержки ламы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник смягчил режиссеру Кириллу Серебренникову условия домашнего ареста, разрешив обвиняемому ежедневные двухчасовые прогулки, но оставил главу "Гоголь-центра" без поддержки ламы, йоготерапевта и помощницы по хозяйству.

Прогулки в Хамовниках

Судья Наталья Борисова не нашла оснований для освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста под залог в 68 миллионов рублей или личное поручительство 74 деятелей культуры и спорта. Таким образом, режиссер продолжит содержаться в своей 44-метровой квартире на Пречистенке как минимум до 29 октября.

Судья решила изменить постановление Басманного суда Москвы, разрешив режиссеру ежедневные прогулки с 18 до 20 часов в районе Хамовники. Режиссер, исповедующий буддизм, еще просил разрешить ему видеться с ламой и йоготерапевтом, а также допустить к нему домой помощницу по хозяйству, но суд оставил эти просьбы без удовлетворения.

Серебренников пришел в суд во всем темном, перед ним лежала небольшая фигурка Будды. Режиссер заявил, что ему необходимо иметь возможность общаться с творческими людьми, чтобы обсуждать, например, кино. Но и это ходатайство суд не удовлетворил.

Вопрос о разрешении режиссеру посещать театр обвиняемые и его защита ставить перед апелляционной инстанцией не стали. Ранее судья Басманного суда Елена Ленская решила, что Серебренников сможет ходить в театр, если такое прошение будет удовлетворено следователем.

"Постановление Басманного суда Москвы от 23 августа об избрании в отношении обвиняемого Кирилла Серебренникова меры пресечения в виде домашнего ареста изменить: разрешить обвиняемому ежедневные прогулки в районе Хамовники с 18 до 20 часов, в остальном постановление суда оставить без изменения", — сказала судья Наталья Борисова.

Разрешение гулять — это уже маленькая победа Серебренникова и его защиты, следователь Павел Васильев и представитель прокуратуры просили суд, чтобы данный вопрос решался Следственным комитетом.

Может скрыться и давить на свидетелей

Следователь не стал на заседании озвучивать новые подробности дела, он вновь привел в пример признательные показания бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, содержащейся в рамках дела в СИЗО, из которых следует, что режиссер замыслил план хищения выделенных на проект "Платформа" средств и реализовал задуманное в несколько этапов.

Также Павел Васильев напомнил, что дочери Масляевой сообщили следствию, что за ними ведется слежка, а представители режиссера пытались с ними встретиться, чтобы оказать на них и их мать давление.

"Обстоятельства необходимости содержать Серебренникова под домашним арестом не отпали. Обвиняемый нарушал обязательство о явке и уезжал в Санкт-Петербург в командировку без разрешения следствия. У Серебренникова есть вид на жительство за границей и зарубежное имущество. Все эти обстоятельства дают основания полагать, что в случае освобождения Серебренникова, он может скрыться от следствия", — сказал Васильев.

Режиссер и его защита парировали, что Серебренников всегда являлся к следователю по первому требованию, у него забрали российский и заграничный паспорта, поэтому уехать из страны у обвиняемого возможности нет.

Они назвали надуманными и утверждения о возможном давлении режиссера на свидетелей. Серебренников признался, что совершенно не разбирается в финансовой документации и бухгалтерских делах, поэтому никогда не оказывал и не может оказать влияние на решение подобных вопросов.

Бухгалтер оговорила себя и других

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов на заседании суда отметил, что следствие располагает лишь признательными показаниями бухгалтера Нины Масляевой, в которых она указала и на причастность к хищениям Серебренникова.

"Однако показания самой Масляевой опровергают причастность Серебренникова к преступлениям, она сама говорит, что Серебренников не имел отношения к финансовым вопросам. Я убежден, что Масляева оговорила и Серебренникова, и себя. Оговаривает либо вследствие давления, либо из-за незнания собственной бухгалтерии", — отметил защитник.

По его словам, следствие представляет дело так, будто Серебренников разработал план мошеннического хищения средств в несколько этапов и собрал для этого группу лиц.

"Однако Серебренников не мог обеспечивать выделение Минкультом денежных средств и подписание документов, это делало правительство. Именно министерство культуры в своей пояснительной записке сформулировала все эти "якобы преступные этапы" творческого проекта", — отметил адвокат.

Чудовищная ошибка и абсурд

Режиссер сообщил суду, что считает выдвинутые против него обвинения чудовищной ошибкой и абсурдом.

"Обвинение вымышленное и абсурдное. Люди, которые занимаются искусством, имеют другие цели, а не обогащение. Если ты хочешь озолотиться — иди в бизнес, занимайся нефтью и газом, но не искусством", — сказал режиссер, добавив, что всегда вел скромный образ жизни.

"Например, квартира, в которой я живу, совсем крохотная — всего 44 квадратных метра, в ней даже нет балкона", — уточнил он.

Обвиняемый отметил, что проект "Платформа" работал и дал многим начинающим творческим людям возможность развиться. "Проект, который требовал огромных затрат, был реализован в полнейшем объеме", — заявил режиссер.

Серебренников также заявил, что никогда не вмешивался в дела бухгалтерии и финансовую сторону реализации проекта, поскольку ничего не мыслит в этих сферах.

"Все эти утверждения, что проект придуман, чтобы украсть деньги, — это чудовищная ошибка и абсурд. Я никогда не вмешивался в дела бухгалтерии, я в этом ничего не понимаю, я режиссер, а не бухгалтер", — сказал обвиняемый.

Серебренников утверждает, что на 200% выполнил обязательство перед бюджетом и государством, а проект "Платформа" приобрел мировую известность.

Апелляция 6 сентября

По делу также арестованы экс-директор "Гоголь-центра" и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и экс-бухгалтер Нина Масляева, а гендиректор студии Юрий Итин, так же как и Серебренников, содержится под домашним арестом. Последний раз всем им продлили меру пресечения до 19 октября.

Мосгорсуд 6 сентября проверит законность этих решений.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".