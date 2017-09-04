Более 40 иностранных туристов остаются в горах КБР после схода селя

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Чуть более 40 иностранных туристов в составе десяти туристических групп все еще остаются в горах Кабардино-Балкарии после схода селя, всего из опасных зон вывезено более 1,1 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ.

"На маршрутах 36 туристических групп численностью 193 человека, в том числе 10 иностранных, 41 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в понедельник вертолеты выполнили 12 вылетов, перевезя в общей сложности 194 человека. Всего с начала стихийного бедствия совершено 64 рейса, которыми вывезено 1106 человек.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус общей протяженностью более трех километров.

О крупных ЧП с селевыми потоками в России в 2007-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>