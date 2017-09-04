На экскурсии в Музее Московского Кремля скончалась туристка из Германии

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Музеи Московского Кремля подтвердили информацию о кончине туристки из Германии, ей была оказана срочная медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе музеев.

Ранее источник в в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что туристка из Германии скончалась во время экскурсии по московскому Кремлю, по предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

"Во время экскурсии по Музеям Московского Кремля гражданка Германии почувствовала себя плохо, о чём сотрудники музея незамедлительно сообщили дежурной медицинской сестре, которая постоянно находится в Оружейной палате. В течение нескольких минут также прибыла бригада медицины катастроф. Посетительницу перенесли в автомобиль, где были проведены необходимые реанимационные мероприятия. Они, к сожалению, не возымели должного действия, и женщина скончалась", — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что на территории Музеев Московского Кремля постоянно действует и медицинский кабинет, и мобильный пост медицины катастроф, благодаря чему, в случае необходимости, возможно оперативное оказание первой медицинской помощи.