В Волгограде СК начал проверку после гибели ребенка от удара током

КРАСНОДАР, 4 сен — РИА Новости. После гибели трехлетнего ребенка в Волгограде организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Уточняется, что в субботу на территории частного дома в Красноармейском районе Волгограда обнаружено тело 3-летнего ребенка с "электрическими метками".

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка", – говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, смертельную травму током мальчик получил, играя во дворе своего дома: ребенок сел на электрические провода заземления, проходившие по земле от трансформаторного щита, установленного в жилище, до опоры линии электропередачи.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Как добавили в ведомстве, семья, в которой воспитывался ребенок, характеризуется положительно.