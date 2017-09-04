В Истре полицейские изъяли около 43 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правоохранители изъяли около 43 тысяч бутылок контрафактного алкоголя стоимостью более 5,5 миллиона рублей в городском округе Истра, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Выявлен факт незаконного хранения и сбыта контрафактного алкоголя 50-летней местной жительницей. Установлено, что злоумышленница реализовывала немаркированную алкогольную продукцию под видом известных брендов на территории городского округа Истра. При проведении обыска помещений по нескольким адресам полицейскими обнаружено и изъято около 43 тысяч единиц контрафактного алкоголя, которые оклеены, согласно заключению экспертизы, поддельными федеральными марками", — сказала она.

Сообщается, что ущерб составил более 5,5 миллионов рублей. Начальник пресс-службы ГУМВД по Подмосковью добавила, что в настоящее время определяется опасность изъятого контрафакта для жизни и здоровья людей, задержанная находится под подпиской о невыезде.

По данному факту возбуждено дело по статье "изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование", а также "незаконное использование средств индивидуализации товаров", "незаконное предпринимательство". Женщине может грозить до 12 лет лишения свободы.