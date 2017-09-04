РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен — РИА Новости. Более 40 миллионов рублей из бюджетов всех уровней на сегодняшний день выплачено пострадавшим от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, где огнем были повреждены почти 120 строений, сообщил на заседании оперативного штаба заместитель губернатора области Вадим Артёмов.
Он добавил, что сформирован список из 50 человек, в соответствии с которым проведена выплата в связи с полной утратой имущества в объеме 2,9 миллиона рублей (29 гражданам по 100 тысяч рублей). По 21 человеку еще ведется работа по уточнению документов.
Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины.
В ГУ МВД России по Ростовской области создана следственно-оперативная группа по расследованию причин пожара. Среди возможных версий следователями рассматриваются варианты "как техногенного характера, так и включающие человеческий фактор", в ходе расследования полицейскими установлены и допрошены риелторы, которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю. Из риелторских компаний изъяты документы, которые будут внимательно изучены. Предварительно установлено место, которое стало очагом возгорания, где находятся заброшенные постройки.