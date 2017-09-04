РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен — РИА Новости. Более 40 миллионов рублей из бюджетов всех уровней на сегодняшний день выплачено пострадавшим от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, где огнем были повреждены почти 120 строений, сообщил на заседании оперативного штаба заместитель губернатора области Вадим Артёмов.

"Из средств городского бюджета выплачено пострадавшим от пожара 14 миллионов 340 тысяч рублей, из средств областного бюджета — 18 миллионов 520 тысяч рублей, из средств федерального бюджета выплачено 8 миллионов 25 тысяч 300 рублей. Всего в настоящий момент выплачено 40 миллионов 891 тысяча 300 рублей", — сказал Артёмов.

Он добавил, что сформирован список из 50 человек, в соответствии с которым проведена выплата в связи с полной утратой имущества в объеме 2,9 миллиона рублей (29 гражданам по 100 тысяч рублей). По 21 человеку еще ведется работа по уточнению документов.

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины.

По факту пожара возбуждено два уголовных дела: по факту умышленного уничтожения или повреждение имущества, а также о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. ГУМЧС по региону сообщило, что основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону считают "занесение постороннего источника зажигания".

В ГУ МВД России по Ростовской области создана следственно-оперативная группа по расследованию причин пожара. Среди возможных версий следователями рассматриваются варианты "как техногенного характера, так и включающие человеческий фактор", в ходе расследования полицейскими установлены и допрошены риелторы, которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю. Из риелторских компаний изъяты документы, которые будут внимательно изучены. Предварительно установлено место, которое стало очагом возгорания, где находятся заброшенные постройки.