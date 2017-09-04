Суд продлил арест пяти фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Бахрам Ергашев и Акрам Азимов на заседании в Басманном суде. 1 сентября 2017

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Бахрам Ергашев и Акрам Азимов на заседании в Басманном суде. 1 сентября 2017

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник продлил срок ареста пяти фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В пятницу суд продлил срок содержания под стражей шести обвиняемых по делу — Шохисты Каримовой, Азамжона Махмудова и Бахрама Ергашева — до 6 декабря, Мухаммадюсупа Эрматова — до 10 декабря, Акрама Азимова — до 19 декабря, а Мухамадюсуфа Мирзаалимова — до 26 декабря.

Все названные фигуранты свою вину не признают.

Всего по данному делу арестованы 11 человек.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.