Мосгорсуд не разрешил Серебренникову встречаться с ламой и йоготерапевтом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мосгорсуд не разрешил содержащемуся под домашним арестом режиссеру Кириллу Серебренникову встречаться с ламой — буддистским священнослужителем, йоготерапевтом, а также не разрешил посещение его квартиры помощницей по домохозяйству, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В понедельник Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты обвиняемого режиссера на его домашний арест. Режиссера оставили под домашним арестом.

В то же время судья Наталья Борисова разрешила режиссеру прогулки с 18.00 до 20.00 в районе Хамовников.

В суде на столе перед режиссером стояла маленькая — примерно двухсантиметровая — фигурка Будды в позе лотоса.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".