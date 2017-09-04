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Происшествия

В Екатеринбурге УАЗ протаранил кинотеатр, водителя задержали

14:0904.09.2017
(обновлено: 14:30 04.09.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРабочие у входа в киноконцертный театр Космос в Екатеринбурге, пострадавший в результате пожараРабочие у входа в киноконцертный театр Космос в Екатеринбурге, пострадавший в результате пожара
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Автомобиль "УАЗ" врезался рано утром в понедельник во входную группу киноконцертного театра "Космос" в центре Екатеринбурге, в результате чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. В результате пострадал только водитель, которого госпитализировали с ожогами. Версии произошедшего пока не называются, так как следствие усомнилось во вменяемости подозреваемого.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРабочие у входа в киноконцертный театр "Космос" в Екатеринбурге, пострадавший в результате пожара
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Рабочие у входа в киноконцертный театр "Космос" в Екатеринбурге, пострадавший в результате пожара

Врезался в кинотеатр

УАЗ врезался во входную группу расположенного в центре Екатеринбурга киноконцертного театра "Космос" рано утром в понедельник. Возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров.

Пожарные прибыли на место через шесть минут. На этот момент горела входная группа кинотеатра и автомобиль "УАЗ", находящийся рядом. Через полчаса огонь был потушен. Со второго этажа по незадымляемой лестнице пожарные вывели пять человек.

В результате инцидента пострадал лишь 38-летний водитель УАЗа, который скрылся с места происшествия, но был задержан после того, как сам обратился за медпомощью. У него обширные ожоги, он доставлен в одну из городских больниц.

Версии не называются

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершённое путем поджога". Следователи пока не установили причины, заставившие протаранить киноконцертный театр.

"К настоящему времени установить причины и мотивы совершённого им деяния не удается, так как задержанный дает путанные и не вполне адекватные показания", — сообщил в понедельник региональный СУСК.

Отмечается, что у следствия возникли сомнения во вменяемости подозреваемого водителя УАЗа, и поэтому в психиатрическом медицинском учреждении, где он состоит на учете, была изъята соответствующая документация для назначения и проведения в отношении него судебно-психиатрической экспертизы. СК также призвал представителей СМИ и общественности не тиражировать различные версии произошедшего.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗдание киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге, пострадавшее в результате пожара
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Здание киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге, пострадавшее в результате пожара

Последствия ликвидируют

Сити-менеджер Екатеринбурга поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ЧП с автомобилем УАЗ.

"Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб дал поручение оказывать полное содействие для ликвидации последствий происшествия у ККТ "Космос" (улица Дзержинского, 2)… Александр Якоб незамедлительно выехал на место происшествия для координации работы. Он поручил профильным подразделениям помогать правоохранительным органам, а после завершения следственных действий ликвидировать последствия в кратчайшие сроки", — сообщила мэрия.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, со своей стороны, взял под личный контроль работы по ликвидации последствий, а также ход расследования.

Кино не будет

Администрация киноконцертного театра в связи с инцидентом отменила до 7 сентября включительно все киносеансы во всех залах. Информация по переносу или отмене киноконцерта "Slipknot: Day of the Gusano" будет объявлена дополнительно.

Пресс-центр Уральского открытого фестиваля российского кино, который проходит в Екатеринбурге со 2 по 8 сентября, уточнил, что их картины в "Космосе" 4 сентября демонстрироваться не будут, но их можно увидеть на 20 других площадках в городе и области.

При этом концерт французской актрисы Марины Влади и Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдут в киноконцертном театре по расписанию.

"Концерт Марины Влади состоится 5 сентября, а 7-го откроется конгресс людей с ограниченными возможностями. Без изменений", — сказала РИА Новости представитель учреждения.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗдание киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге, пострадавшее в результате пожара
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Здание киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге, пострадавшее в результате пожара
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Происшествия
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