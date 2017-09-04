МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Люди, оказавшиеся в горных районах Кабардино-Балкарии во время схода селевого потока, продолжают получать психологическую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"Для оказания экстренной психологической помощи гражданам, находящимся в зоне ЧС, работают пять специалистов психологической службы, в их числе два — от ГУМЧС России по КБР, три — от Северо-Кавказского филиала ЦЭПП МЧС России", — рассказали в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе, 10 человек получили индивидуальную помощь психологов, 63 человека получили информационно-психологическую поддержку, также проведено 12 групповых сеансов.