Психологи продолжают работать с людьми, которые оказались в зоне ЧС в КБР

Сотрудники МЧС на месте схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

Сотрудники МЧС на месте схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Люди, оказавшиеся в горных районах Кабардино-Балкарии во время схода селевого потока, продолжают получать психологическую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус общей протяженностью более 3 километров. Из зоны ЧС были эвакуированы сотни человек.

"Для оказания экстренной психологической помощи гражданам, находящимся в зоне ЧС, работают пять специалистов психологической службы, в их числе два — от ГУМЧС России по КБР, три — от Северо-Кавказского филиала ЦЭПП МЧС России", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, 10 человек получили индивидуальную помощь психологов, 63 человека получили информационно-психологическую поддержку, также проведено 12 групповых сеансов.