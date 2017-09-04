Мосгорсуд оставил режиссера Серебренникова под домашним арестом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищении 68 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Постановление Басманного суда Москвы об избрании обвиняемому Серебренникову меры пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения", — сказала судья.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".