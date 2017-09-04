Серебренников попросил отпустить его из-под домашнего ареста

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Обвиняемый в хищении бюджетных средств режиссер Кирилл Серебренников просит суд отпустить его из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

В понедельник Мосгорсуд проверяет законность избрания режиссеру домашнего ареста по обвинению в мошенничестве на 68 миллионов рублей.

"Прошу принять милосердное справедливое решение, принять все поручительства и избрать в отношении меня иную, более мягкую меру, которая позволит мне встречаться с людьми", — сказал Серебренников, обращаясь к суду.