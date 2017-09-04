МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Режиссер Серебренников назвал обвинения против него "вымышленными и абсурдными", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Обвинение вымышленное и абсурдное. Люди, которые занимаются искусством, имеют другие цели, а не обогащение. Если ты хочешь озолотиться — иди в бизнес, занимайся нефтью и газом, но не искусством", — сказал режиссер.
Он отметил, что проект "Платформа" работал и дал многим начинающим творческим людям развиться.
"Но был реализован в полнейшем объеме", — заявил режиссер
Серебренников также просит разрешить ему принимать гостей, которые не имеют отношения к делу. "Прошу разрешить посещать меня людей, которые не имеют отношения к делу, с которыми мы могли бы, например, обсуждать кино", — сказал режиссер, добавив, что был бы также рад, если бы его смог посещать йоготерапевт и лама.
"В данный момент ни вида на жительства, который мне выдавали давным-давно, ни паспорта русского, ни паспорта заграничного у меня нет", — сказал режиссер.
Серебренников утверждает, что "на 200% выполнил обязательство перед бюджетом, перед государством". "Мы создали уникальный проект", — сказал он, отмечая, что проект "Платформа" получил мировое признание.