МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Режиссер Серебренников назвал обвинения против него "вымышленными и абсурдными", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Обвинение вымышленное и абсурдное. Люди, которые занимаются искусством, имеют другие цели, а не обогащение. Если ты хочешь озолотиться — иди в бизнес, занимайся нефтью и газом, но не искусством", — сказал режиссер.

Он отметил, что проект "Платформа" работал и дал многим начинающим творческим людям развиться.

"Но был реализован в полнейшем объеме", — заявил режиссер

Серебренников также просит разрешить ему принимать гостей, которые не имеют отношения к делу. "Прошу разрешить посещать меня людей, которые не имеют отношения к делу, с которыми мы могли бы, например, обсуждать кино", — сказал режиссер, добавив, что был бы также рад, если бы его смог посещать йоготерапевт и лама.

"По поводу убежать и все, о чем фантазирует следствие. При обыске у меня был изъят загранпаспорт, мы просили его выдать, так как я должен был ехать ставить оперу, контракт на которую уже был подписан. Статус свидетеля это не запрещает", — сказал Серебренников, отмечая, что скрываться не собирается, а на все вызовы следствия являлся незамедлительно.

"В данный момент ни вида на жительства, который мне выдавали давным-давно, ни паспорта русского, ни паспорта заграничного у меня нет", — сказал режиссер.

Серебренников утверждает, что "на 200% выполнил обязательство перед бюджетом, перед государством". "Мы создали уникальный проект", — сказал он, отмечая, что проект "Платформа" получил мировое признание.