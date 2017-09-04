В горах КБР после схода селя остаются 13 иностранных тургрупп

Эвакуация местных жителей и туристов из района схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

Эвакуация местных жителей и туристов из района схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Тринадцать иностранных туристических групп, в составе которых свыше 50 человек, продолжают оставаться в горных районах Кабардино-Балкарии после схода селевого потока, сообщил РИА Новости в понедельник представитель республиканского главка МЧС РФ.

"На туристическом маршруте в районе горы Эльбрус находятся 13 иностранных групп, всего 53 человека", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подразделения 58-й армии министерства обороны РФ провели инженерные мероприятия по наведению мостового перехода через реку Баксан протяженностью 20 метров.

По данным МЧС, к работам в зоне стихийного бедствия сейчас привлечены 661 человек и 126 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна и восемь единиц специальной техники.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус общей протяженностью более трех километров.