Собака выдала екатеринбуржца, подозреваемого в проколе шин 31 машины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Полиция Екатеринбурга задержала пьяного мужчину, подозреваемого в проколе шин 31 машины; по версии следствия, мужчину разозлило, что весь двор заставлен транспортом, сообщает в понедельник городское управление МВД России.

"Со слов гражданина, в тот день он поссорился с бывшей супругой, с которой пытается восстановить отношения. Из-за этого он употребил спиртное, хотя по собственному признанию, не пил около 15 лет. По ходу своего движения он обнаружил большое количество плотно припаркованных машин. По словам злоумышленника, его разозлило, что весь двор заставлен транспортом, и он, подобрав с земли какой-то острый предмет, начал прокалывать покрышки", — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчина также заявил, что постарается возместить ущерб, причиненный автовладельцам. Проверка по факту повреждения автотранспорта продолжается, уточняет ведомство.

УМВД отмечает, что утром в воскресенье в отдел полиции поступило сообщение о проколах колес у автомашин, припаркованных в районе дома номер 8 по улице Онежская. На место прибыли сотрудники полиции, которые осмотрели поврежденные транспортные средства. Было установлено, что всего пострадал 31 автомобиль. При осмотре были изъяты записи наружного видеонаблюдения. Камеры зафиксировали неизвестного, который, двигаясь вдоль машин, периодически наклонялся к колесам и производил какие-то манипуляции.

В ходе работы по установлению личности злоумышленника в дежурную часть был доставлен ранее судимый местный житель 1972 года рождения, находившийся неподалеку от места происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Первоначально мужчина признался только в том, что ударил одну машину, из-за чего у него возник конфликт с ее владельцем.

"Изобличить злоумышленника помогла одна деталь. На видеозаписи видно, что рядом с ним находилась собака, которая явно бежала за своим хозяином. Когда полицейские прибыли вместе с задержанным к нему домой, чтобы осмотреть его место жительства, в квартире была обнаружена собака схожей породы. После этого мужчина признал, что на записи именно он, и рассказал, что толкнуло его на противоправные действия", — отмечается в сообщении.