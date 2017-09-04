В ДТП в Саратове пострадали граждане Киргизии

САРАТОВ, 4 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Граждане стран Центральной Азии, в том числе Киргизии, пострадали при столкновении двух автомобилей в Саратове в понедельник, сообщило посольство Киргизии в России.

Как сообщалось ранее, два легковых автомобиля марки Toyota столкнулись на Сокурском тракте в Саратове, в результате госпитализированы девять человек, в том числе двое в тяжелом состоянии. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, в попавшем в ДТП минивэне ехали граждане Киргизии, восемь из них пострадали. В ГИБДД вероятным виновником аварии назвали водителя минивэна.

"Столкнулись два автомобиля Toyota — внедорожник и минивэн с гражданами КР (Киргизской республики — ред.) и Центральной Азии, в результате которого пострадали девять человек. По предварительной информации саратовской ГИБДД, все пострадавшие госпитализированы… Посольство КР в РФ выясняет обстоятельства ДТП и состояние здоровья граждан, пострадавших от дорожного происшествия", — говорится в сообщении.

По данным областного минздрава, семеро пострадавших в ДТП остаются в больницах Саратова, их состояние на момент госпитализации оценивалось от тяжелого до средней степени тяжести, еще двое пострадавших от госпитализации отказались и получают медицинскую помощь амбулаторно.

О крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>