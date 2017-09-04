СК возбудил дело после того, как УАЗ врезался в кинотеатр в Екатеринбурге

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Следственный комитет завел дело по факту пожара в екатеринбургском кинотеатре "Космос", в здание которого врезался УАЗ.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).
Утром в понедельник УАЗ въехал во вход киноконцертного театра "Космос", после чего загорелся.
Подозреваемый задержан – это 39-летний житель города Ирбита. По предварительным данным, он состоит на учете психиатра. Мужчина получил обширные ожоги и доставлен в больницу.