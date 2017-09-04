В Астрахани грузовик сбил троих детей на пешеходной переходе

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Грузовик сбил троих детей на пешеходном переходе в Астрахани, в результате чего пятилетняя девочка скончалась, возбуждено дело, сообщается на сайте СК РФ.

Сообщается, что вечером 3 сентября в Астрахани автомобиль марки "ЗИЛ" под управлением 19-летнего молодого человека сбил троих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате пятилетняя девочка погибла на месте, ее трехлетняя сестра и десятилетний мальчик доставлены в больницу. В настоящее время установлено, что 19-летний водитель не имеет водительских прав.

"Материал проверки по данному факту передан из УМВД России по Астраханской области в следственные органы регионального СК России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лица, который предоставил молодому человеку грузовой автомобиль.