В Астрахани грузовик сбил троих детей на пешеходной переходе

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Грузовик сбил троих детей на пешеходном переходе в Астрахани, в результате чего пятилетняя девочка скончалась, возбуждено дело, сообщается на сайте СК РФ.
"Материал проверки по данному факту передан из УМВД России по Астраханской области в следственные органы регионального СК России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лица, который предоставил молодому человеку грузовой автомобиль.