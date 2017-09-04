В Челябинской области подросток погиб от удара током у ЛЭП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Подросток скончался в поселковой станции Гумбейка Челябинской области от удара током после того, как переломил алюминиевый провод, сорванный с крюка опоры ЛЭП, сообщает энергокомпания "МРСК Урала".

По ее данным, ЧП произошло вечером в воскресенье.

"В поселковой станции Гумбейка Агаповского района Челябинской области от смертельного удара током погиб подросток 2003 года рождения. Тело без признаков жизни было найдено в 21.18 местного времени (19.18 мск) рядом с опорой воздушной линии электропередачи 0,4 кВ прибывшей на место происшествия оперативно-выездной бригадой Магнитогорских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" — "Челябэнерго", — говорится в сообщении.

По факту ЧП работает специальная комиссия, инцидент расследуют правоохранительные органы. По предварительным данным, пострадавший переломил сорванный с крюка опоры алюминиевый провод "0" (нулевой), в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.

Компания отмечает, что специалисты "МРСК Урала" накануне летних каникул обеспечили районный отдел образования и школу, где учился подросток, всеми необходимыми материалами по профилактике электротравматизма и листовками для детей. В классе Первомайской школы, где учился мальчик, в мае был проведен урок по электробезопасности с подробным инструктажем.

"Несмотря на планомерную масштабную работу специалистов энергокомпании по профилактике электротравматизма сторонних лиц, взрослые и дети продолжают пренебрегать ключевыми правилами безопасности. Специалисты ОАО "МРСК Урала" еще раз акцентируют внимание на том, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, проникновение на энергообъекты влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей", — отмечается в сообщении.