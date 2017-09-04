Замглавы Ространснадзора проинспектировал ход работ в КБР после схода селя

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Заместитель главы Ространснадзора Асланбек Ахохов посетил оперативный штаб ликвидации последствий схода селя в Кабардино-Балкарии, где проинспектировал ход работ по восстановлению автомобильного сообщения на этом участке, сообщает пресс-служба ведомства.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 "Прохладный – Баксан – Эльбрус" общей протяженностью более трех километров.

"Асланбек Челиматович встретился с осуществляющим руководство ремонтными работами на данном участке заместителем директора ФКУ Упрдор "Кавказ" по Кабардино-Балкарской Республике Дзахмишевым Э.А., который доложил, что уже отсыпано более 3500 кубометров скальной породы, в необходимом объеме обеспечена работа техники", — говорится в сообщении.

Кроме того, Ахохов поговорил с дорожниками и выслушал разные мнения по вопросам организации и обеспечения ремонтных работ на этом участке для их завершения в ближайшие сроки. Представитель ведомства также ознакомился с порядком эвакуации людей из пострадавшего района.

Ахохов поручил руководству территориального подразделения МТУ Ространснадзора оказывать помощь органам исполнительной власти КБР в ходе ликвидации стихийного бедствия, в постоянном режиме отслеживать ситуацию по восстановлению дороги и порядок эвакуации людей.