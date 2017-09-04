МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В сети появилось видео с места аварии в Екатеринбурге, где УАЗ врезался в здание кинотеатра.

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области В Екатеринбурге УАЗ врезался в кинотеатр

ДТП произошло утром в понедельник. Автомобиль протаранил вход киноконцертного театра "Космос". После этого возник пожар.

По данным следствия, за рулем находился 39-летний житель города Ирбит, состоящий на учете у психиатра. Мужчина получил обширные ожоги и был доставлен в больницу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".