В Вологодской области подросток погиб после падения с моста на провода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели 15-летнего подростка, упавшего с железнодорожного моста на электропровода в Харовске, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По данным следствия, после торжественных мероприятий в школе 1 сентября трое подростков пошли на пляж у реки Кубена в районе железнодорожного моста через реку (около 3 километров от школы) в городе Харовск. Искупавшись, 15-летний подросток по металлической конструкции поднялся наверх моста выше электрических проводов.

"При перемещении по металлической конструкции моста мальчик упал на электрические провода, а затем — на железнодорожные пути. Машиной скорой медицинской помощи подросток был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Утром следующего дня он скончался от обширного ожога вольтовой дугой площадью более 60% тела и тяжелого ожогового шока", — отмечается в сообщении.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.