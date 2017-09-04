В Вологодской области подросток погиб после падения с моста на провода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели 15-летнего подростка, упавшего с железнодорожного моста на электропровода в Харовске, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
"При перемещении по металлической конструкции моста мальчик упал на электрические провода, а затем — на железнодорожные пути. Машиной скорой медицинской помощи подросток был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Утром следующего дня он скончался от обширного ожога вольтовой дугой площадью более 60% тела и тяжелого ожогового шока", — отмечается в сообщении.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.