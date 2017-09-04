Под Челябинском нашли сбежавшего пациента психоневрологического интерната

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен — РИА Новости. Спасатели отыскали 67-летнего пациента, сбежавшего из Кувашинского психоневрологического интерната в Челябинской области 29 августа, сообщила в понедельник пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

По данным спасателей, 29 августа пациент не пришел на ужин. Сотрудники Златоустовского спасотряда в составе двух групп искали его в лесу у поселка Южный. Сообщалось, что мужчина прожил в интернате 40 лет, у него ампутированы пальцы ног.

"Сотрудники Златоустовского спасотряда первого сентября продолжали поиски пациента Кувашинского психоневрологического интерната. Около 16.00 (14.00 мск) спасатели опросили сотрудников ГИБДД, дежуривших на трассе, которые вспомнили, что в полдень видели похожего человека. Совместно с директором интерната был произведен осмотр дороги и в результате 67-летнего пациента заметили на трассе М-5 в районе поворота на город Сатка", — говорится в сообщении.

Мужчина был возвращен в Кувашинский психоневрологический интернат, уточняется в сообщении.