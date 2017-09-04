Жительницу Владимирской области приговорили к штрафу за призыв к терроризму

ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. Суд приговорил к штрафу воспитывающую несовершеннолетнего ребенка жительницу Владимирской области, которая, разделяя идеи радикального ислама, размещала в соцсети призывы к террористическим актам, сообщила в понедельник прокуратура региона.

"Московским окружным военным судом (на выездном заседании в городе Владимире) вынесен приговор жительнице города Коврова. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного (статей) "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.

Как информирует прокуратура, с начала 2016 года женщина стала разделять идеи радикального ислама, нетерпимо относиться к другим религиям и негативно относиться к общественной жизни государства, а в конце ноября 2016 года разместила на своей странице видеозапись, призывающую к совершению терактов.

"Вину в содеянном обвиняемая признала в полном объеме… В связи с наличием у подсудимой на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", — сообщает прокуратура. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.